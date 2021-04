Plano contra o racismo: quotas para acesso ao Superior bem-recebidas por universidades e politécnicos

Os líderes do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) acolheram positivamente a hipótese de ter quotas para os alunos das escolas do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) no acesso ao ensino superior e a cursos técnicos superiores profissionais.