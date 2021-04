Já é conhecida a chave do concurso desta sexta-feira.

Em jogo, no jackpot desta sexta-feira, estão 21 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso 028/2021 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 2, 8, 32, 35, 44 e as estrelas são o 8 e o 11.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.​