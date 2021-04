Farmácias e parafarmácias já venderam mais de 22 mil autotestes à covid-19

Os autotestes de diagnóstico à covid-19 começaram a ser comercializados há uma semana. O PÚBLICO procurou fazer um balanço e contactou várias entidades para saber como estão a decorrer as vendas. De acordo com a informação disponibilizada, já se venderam pelo menos 22.862 autotestes e os preços variam entre os cinco e os sete euros, dependendo do local de venda ou do tipo de embalagem. Todos os casos positivos ou inconclusivos devem ser comunicados à linha SNS24, que já tinha recebido 43 contactos até esta quinta-feira. Já há mais uma marca autorizada a vender autotestes em Portugal.