Defesa de Sócrates pondera recurso, resta saber se será aceite

A defesa do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, pondera recorrer da decisão instrutória desta sexta-feira para o Tribunal da Relação de Lisboa. Mas não é certo que o possa fazer e a maioria dos juristas contactados pelo PÚBLICO entendem que não. Seja como for, o Ministério Público anunciou que irá tentar alterar a decisão do juiz Ivo Rosa recorrendo dela, tendo pedido um prazo maior do que o habitual – 120 dias – para apresentar os seus argumentos.