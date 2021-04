Que arguidos da Operação Marquês vão a julgamento e por que crimes?

A fase de instrução começou a 28 de Janeiro de 2019, sob a direcção do juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal. A decisão é agora passível de recurso junto do Tribunal da Relação de Lisboa.

O ex-primeiro-ministro José Sócrates e os outros 27 arguidos da Operação Marquês souberam esta tarde se iriam a julgamento e por que crimes são pronunciados.

Além de Sócrates, no processo estão também outras figuras públicas, como o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, o antigo ministro socialista e ex-administrador da CGD Armando Vara, os ex-líderes da PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, o empresário Helder Bataglia e Carlos Santos Silva, alegado testa-de-ferro do ex-primeiro-ministro e seu amigo de longa data. No processo da acusação estavam em causa 189 crimes económico-financeiros.

Consulte aqui a lista dos arguidos que irão a julgamento e os crimes pelos quais foram acusados:

Quem vai a julgamento

Carlos Santos Silva (empresário) - 3 crimes de branqueamento de capitais; 3 crimes de falsificação de documentos

José Sócrates (ex-primeiro-ministro) - 3 crimes de branqueamento de capitais; 3 crimes de falsificação de documentos

Ricardo Salgado (ex-presidente do Banco Espírito Santo) - 3 crimes de abuso de confiança

Armando Vara (ex-ministro) - 1 crime de branqueamento de capitais

João Perna (ex-motorista de José Sócrates) - 1 crime de detenção de arma proibida

A acusação