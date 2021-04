Governo prevê recolha de dados étnico-raciais para fazer estudos

A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, esclarece algumas medidas do primeiro Plano nacional de combate ao racismo e à discriminação 2021-2025, que é esta sexta-feira colocado em discussão pública, como as quotas para alunos de escolas do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) no ensino superior e a recolha de dados étnico-raciais para estudos direccionados. Depois da consulta pública que dura até dia 10 de Maio, prevê que o plano — divulgado em primeira mão pelo PÚBLICO — seja aprovado em Conselho de Ministros até ao fim do ano.