Cortejo fúnebre de Jorge Coelho passa pelas principais ruas de Mangualde

O cortejo fúnebre de Jorge Coelho passará pelas principais ruas de Mangualde ao início da tarde deste sábado, antes de seguir para o jazigo familiar em Santiago de Cassurrães, anunciou nesta sexta-feira a autarquia. Assim, depois da uma missa agendada para as 8h30 de sábado, ainda na Basílica da Estrela, o cortejo fúnebre parte para Mangualde, no distrito de Viseu, onde é aguardado a partir das 13h30.

“Face às restrições impostas pela pandemia da covid-19, quem pretender prestar uma última homenagem a Jorge Coelho, poderá fazê-lo estando presente ao longo do percurso” por onde passa o cortejo, com o “objectivo de evitar aglomerações num único local”, adianta uma nota enviada à agência Lusa pela Câmara de Mangualde.

A Câmara apela ainda ao “cumprimento de todas as orientações da Direcção-Geral de Saúde e da Autoridade de Saúde Local, nomeadamente o distanciamento social e uso de máscara, permitindo assim que os mangualdenses possam despedir-se e prestar uma última homenagem” ao antigo governante.

Neste sentido, o município informa que o cortejo parte da Rotunda 2 Cavalos em direcção à Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Avenida Conde D. Henrique e Avenida Montes Hermínios, no centro da cidade. Aqui, refere o documento, haverá um momento simbólico de um minuto de silêncio no Largo Dr. Couto, onde fica situada a sede da Câmara Municipal de Mangualde, e onde estarão as entidades oficiais.

O cortejo segue depois em direcção a Santiago de Cassurrães, freguesia Natal de Jorge Coelho e dará a volta pelas localidades de Contenças de Baixo, Contenças Gare, Casal Mundinho e Santiago de Cassurrães, onde ficará depositado no jazigo de família, em cerimónias reservadas à família.

Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho, ministro nos dois governos liderados por António Guterres (1995/2002), faleceu aos 66 anos, na Figueira da Foz, vítima de ataque cardíaco fulminante.