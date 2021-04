Uma alegre sexta-feira para André Ventura

A subida de Ventura já tinha sido visível nas presidenciais, mas ainda não havia a decisão do caso Sócrates, cujos estilhaços políticos vão directamente para os bolsos do Chega.

Ficámos a saber, através do juiz Ivo Rosa, que a corrupção só pode ir a julgamento em Portugal se tiver sido reconhecida no notário – isto, se a “legalização” do acto corrupto não tiver já prescrito, como quase tudo o que o juiz avaliou.