Ser Voluntário… no Transforma Portugal

Área Geográfica: Nacional

Tema: Instituições de Ensino Superior

O Transforma Portugal é uma plataforma que reúne organizações do sector social e onde os estudantes de ensino superior (de qualquer ciclo de estudos) se podem inscrever para ver quais as vagas de voluntariado disponíveis ou as necessidades de bens materiais existentes e assim ajudarem.

O objectivo da plataforma passa por agregar iniciativas de voluntariado e intervenção cívica, já existentes ou a criar, no universo das comunidades nas quais se inserem as instituições de ensino superior e as associações de estudantes, que envolvam estudantes, instituições do ensino superior e instituições da sociedade civil, permitindo encontro entre necessidades e disponibilidades de serviço voluntário.

Transforma Portugal Site

Facebook

Email: diana.domingues@forum.pt

Uma das especificidades desta plataforma é a possibilidade de grupos informais de estudantes poderem lançar e executar pequenos projectos de solidariedade e de compromisso cívico, candidatando-se a eventuais microfinanciamentos disponíveis. Assim, até 31 de Maio é possível apresentar um microfinanciamento (no valor limite de 400 euros) para o desenvolvimento de projectos de voluntariado, reunindo-se num grupo de, no mínimo, três estudantes do ensino superior (que podem pertencer as instituições de ensino diferentes). De realçar que os projectos podem decorrer após 31 de Maio, sendo essa apenas a data limite para apresentação da candidatura a financiamento.

Qual o impacto do Transforma Portugal?

Até ao momento estão registadas na plataforma Transforma Portugal 76 organizações, 60 iniciativas divulgadas, com 128 voluntários activos e 433 horas de voluntariado. Sobre as oportunidades de microfinanciamento já foram financiados 47 projectos, estando seis a aguardar detalhes em falta para serem aprovados.

Como posso ajudar?

Existem várias oportunidades de voluntariado em aberto, desde linhas de apoio telefónico, mentoria, apoio administrativo ou gestão logística. As oportunidades de voluntariado podem ser directamente encontradas na plataforma.

O que precisam de mim?

Cada oportunidade de voluntariado tem diferentes tarefas e disponibilidade de tempo, existindo várias necessidades e formas de colaboração.