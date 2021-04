Há um mapa que te leva até aos melhores parques para exercício ao ar livre

A FitMap, aplicação da Deco Protest, agrega “mais de 1500 espaços exteriores onde é possível praticar exercício físico de forma gratuita”, além de dicas e uma lista com profissionais certificados.

Correr longe de estradas, fazer elevações em circuitos ao ar livre, burpees na relva do parque ou tríceps nos bancos de jardim: um novo mapa interactivo ajuda a perceber os melhores locais para o treino que tens planeado fora do ginásio.

A Deco Protest reuniu “mais de 1500 espaços exteriores onde é possível praticar exercício físico de forma gratuita”. Com uma grande concentração em Lisboa e Setúbal, ainda há muitos locais que não entram no mapa da aplicação e site FitMap desenvolvido pela organização de defesa do consumidor.

Depois de organizarem aulas online para sócios, os ginásios ocupam o espaço público exterior livre. Os ginásios reabriram a 1 de Junho, mas há quem não troque o ar fresco pela passadeira do ginásio. A descansar, em prancha ou a jogar futebol: as marginais da praia enchem-se de pessoas que se querem manter activas. Na Quinta do Covelo, muitos estrangeiros e alguns portugueses juntam-se para uma aula de ioga pela manhã. O estúdio Free Flow já organizava aulas no exterior, "em constante ligação com a terra e os elementos", antes do confinamento. Agora, os exercícios respiratórios em grupo, ao ar livre e com distância, "ganham todo um novo significado". A orientação através do toque é possível, mas os alunos têm de autorizar. No exterior, a limitação do número de praticantes é muito superior à do estúdio, que tem registado um aumento de pedidos de aulas individuais. São alguns exemplos dos autênticos ginásios fora de portas.

Cada sugestão apresentada, desde ciclovias e passadiços à beira-mar a parques municipais, resume as principais características do local. É possível pesquisar por cidade e por actividades como basquetebol, escalada, canoagem, circuitos de manutenção ou patinagem e skate. Se quiseres partilhar o teu ginásio ao ar livre, a app permite que sugiras as coordenadas e tipo de infra-estruturas, para adicionar à lista.

O site não exige registo para utilizar a maior parte das ferramentas de pesquisa ou para ver vídeos com treinos e dicas sobre bem-estar e actividade física.

Por várias vezes, desde o início da pandemia, a Direcção-Geral da Saúde relembrou a importância do exercício físico na prevenção da covid-19, mas sobretudo no equilíbrio físico e psicológico. As autoridades de saúde recomendam que os adultos acumulem, pelo menos, 150 minutos por semana de actividade física de intensidade moderada, ou 75 minutos de actividades vigorosas (ou uma combinação equivalente). Se dividirmos pelos sete dias da semana, resulta em cerca de 20 minutos diários de exercício físico. Adicionalmente, deve-se ainda praticar actividades que contribuam para melhorar ou manter a força e resistência musculares, pelo menos, duas vezes por semana.