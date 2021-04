O CDI Portugal tem um curso grátis para desmistificar a inteligência artificial

A inteligência artificial é o mote para o novo curso online, gratuito e em português do Center of Digital Inclusion (CDI) Portugal, uma organização não-governamental de inclusão e inovação social e digital, responsável por projectos como a competição Apps for Good ou o Centro de Cidadania Digital, em Valongo.

O curso tem a duração de oito horas e o objectivo é desmistificar e explicar a inteligência artificial, respondendo aos “crescentes receios que esta tecnologia substitua, no futuro, os postos de trabalho desempenhados por humanos”, lê-se num comunicado. A formação não tem limites de idade ou conhecimento e os interessados podem registar-se na plataforma e-learning RECODE, constituindo uma “excelente oportunidade para tirar dúvidas e ter respostas”, acrescenta a entidade.

Dividido em módulos, o curso percorre várias áreas da sociedade onde a inteligência artificial já é aplicada - como é o caso da medicina, educação, indústria e ambiente -, assumindo a forma de uma narrativa através de exemplos concretos. “Neste curso, as pessoas vão poder explorar várias histórias, como a desflorestação da Amazónia, onde um conjunto de robôs, que utilizam inteligência artificial, identificam possíveis incêndios e comunicam às entidades oficiais”, esclarece ao P3 Priscila Andrade, responsável pela comunicação e marketing do CDI Portugal.

A experiência é completada com conteúdos simples e dinâmicos, vídeos e exercícios para aferir conhecimentos. Depois de concluída, os formandos podem descarregar um certificado assinado pelo CDI Portugal, movimento Recode e empresas da área da tecnologia como a Microsoft e o Project Management Institute – Educational Foundation.

A plataforma RECODE conta já com mais de uma dezena de cursos gratuitos disponíveis, todos eles em formato e-learning, o que torna possível os interessados fazerem as formações consoante o seu próprio horário. Não existem formadores, mas isso não quer dizer que eventuais dúvidas que possam aparecer no decorrer do curso fiquem por responder. “Caso essa situação se verifique, as pessoas podem entrar em contacto com a nossa equipa através de e-mail ou contacto telefónico”, sublinha Priscila Andrade.

Texto editado por Ana Maria Henriques