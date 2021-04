A Cheguização do PSD

O desespero do PSD passou ao vale tudo eleitoral. Rui Rio prometeu um banho de ética, mas deitou fora a ética com a água do banho.

Já tínhamos visto, sabíamos do perigo, estava na cara que podia acontecer. Mesmo assim, torcíamos para que fosse diferente. Faz lembrar aquela cena cinematográfica do movimento em câmara lenta, em que a plateia do cinema antecipa ansiosa o desfecho anunciado enquanto as personagens ainda não têm consciência do desastre que se segue. Mas, neste caso, não foi por falta de aviso.