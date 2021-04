Vulcão entra em erupção em ilha do mar das Caraíbas

Nas imagens partilhadas através das redes sociais, pode ver-se uma coluna de fumo e cinzas no céu acima do vulcão La Soufrière, que esteve inactivo durante várias décadas.

Um vulcão entrou em erupção na ilha de São Vicente, a principal ilha do arquipélago de São Vicente e Granadinas, situado no sudeste do mar das Caraíbas. O vulcão, conhecido como La Soufrière, esteve inactivo durante várias décadas, mas, nesta sexta-feira, expeliu cinzas e fumo e obrigou as autoridades a declarar uma situação de emergência e a ordenar que as localidades mais próximas fossem evacuadas.

A Organização Nacional de Gestão de Emergências local confirmou através do Twitter que o vulcão entrou em erupção na manhã desta sexta-feira, pelas 8h41 (hora local, perto das 13h em Portugal continental) e apelou a que os residentes abandonassem as áreas mais próximas.

Nas imagens partilhadas através das redes sociais, pode ver-se uma coluna de fumo e cinzas no céu acima do vulcão. De acordo com as autoridades locais, as cinzas estão a ser levadas em direcção ao Oceano Atlântico.

Erouscilla Joseph, directora do Centro Sísmico da Universidade das Índias Ocidentais, deixou o alerta: “Podem ocorrer mais erupções”, cita a agência noticiosa Associated Press.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro são-vicentino Ralph Gonsalves tinha ordenado a evacuação da zona mais a norte da ilha, onde se antecipava uma “perspectiva substancial de catástrofe”. “Todos os planos já arrancaram, o processo começou”, afirmou.

Nesse mesmo dia, as autoridades elevaram o nível de alerta, na sequência de vários tremores de terra detectados perto do vulcão, com algumas nuvens de fumo avistadas a sair da cratera.

A população da ilha já estava preparada para ter de abandonar as suas casas. Foi o que aconteceu da última vez que o vulcão entrou em erupção, em 1979, e foi por causa disso que se evitaram mortos — registaram-se apenas danos materiais. Antes disso, em 1902, o mesmo vulcão fez quase 1700 mortos, de acordo com o New York Times.

Cecilia Jewett, 72 anos, recorda a última explosão do vulcão: a necessidade e procura por água potável, o céu escuro e o cheio a enxofre. “Estas histórias regressam sempre que ouço que o La Soufrière está a manifestar-se”, disse, citada pelo diário norte-americano. “O enxofre, aquilo que faz aos teus olhos, à tua respiração, à tua existência”, completa. “É uma situação que não quero voltar a viver”.

Desde Dezembro do ano passado que as autoridades começaram a antecipar uma situação como estas, preparando as pessoas que viviam perto do vulcão para os protocolos a seguir caso entrasse em erupção.

O arquipélago é constituído por mais de 30 ilhas – apenas algumas delas habitadas – e cerca de 110.000 habitantes. A maioria da sua população vive em Kingstown, a capital, situada em São Vicente.