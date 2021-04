Filipe, príncipe consorte, uma vida dois passos atrás da rainha

Era o “mais intrigante membro da família real”, escreveu Moira Hodgson a propósito da última biografia do príncipe, Prince Philip Revealed: A Man of His Century, editada no final do ano passado. “A sua infância foi bizarra. Nasceu numa mesa da sala de jantar de uma villa em Corfu, Grécia”, continua o texto no The Wall Street Journal. Um começo de vida pouco ortodoxo para alguém que haveria de se tornar no mais longevo consorte da família real britânica, mais de 73 anos como marido da monarca viva com mais anos de reinado no mundo.