Orçamento Participativo de Lisboa recebeu 252 propostas

As candidaturas para a 12ª edição do Orçamento Participativo da cidade estiveram abertas até dia 04 de Abril. As propostas serão agora analisadas pela autarquia e juntas de freguesia.

As candidaturas ao Orçamento Participativo de Lisboa de 2021, dedicado aos temas da sustentabilidade e do desporto, fecharam no passado dia 4 de Abril. Desde dia 15 de Março, data que marcou o início da submissão de candidaturas, a câmara municipal recebeu 252 propostas dos munícipes.

A submissão de propostas podia abranger oito áreas temáticas: “adaptação e mitigação das alterações climáticas”, “energia limpa e renovável”, “economia circular”, “revitalização eficiente do edificado”, “redução da poluição e preservação/recuperação do ecossistema e da biodiversidade”, “sistema alimentar justo”, “mobilidade inteligente e sustentável” e “desporto e promoção da saúde física e mental”.

A autarquia adiantou em comunicado que “desporto e promoção da saúde física e mental, adaptação e mitigação das alterações climáticas, e mobilidade inteligente e sustentável, foram as temáticas que acolheram mais propostas”.

A 12ª Edição do Orçamento Participativo, tem um valor global de 2,5 milhões de euros, divididos por dois grupos de projectos: propostas que envolvam empreitadas de obras públicas cujo montante seja inferior a 150 mil euros e propostas de projectos que envolvam a aquisição de bens móveis ou serviços de valor inferior a 75 mil euros.

A autarquia explicou ainda que as propostas dos munícipes serão analisadas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelas Juntas de Freguesia até dia 30 de Abril.

“As propostas que cumprirem os critérios de elegibilidade serão adaptadas a projecto e colocadas a votação, entre 29 de Maio e 15 de Junho”, sublinhou o município.

As propostas apresentadas podem ser conhecidas, na página do OP Lisboa que, para além disso, permite acompanhar todas as fases do processo.

Na 11.ª edição do Orçamento Participativo de Lisboa, em 2020, foram apresentadas 539 candidaturas, mais 287 que este ano, sobretudo ligadas às temáticas ambientais e da mobilidade.