Câmara de Gondomar suspende construção de hotel em Valbom

A Câmara Municipal de Gondomar (CMG) decidiu suspender “preventivamente” os trabalhos de construção de um hotel na linha marginal de Ribeira de Abade, Valbom, depois de a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) ter reconhecido, em comunicado emitido esta quinta-feira, que “possa ter havido lugar a um erro material de análise da interferência [da obra] na área de REN” no parecer favorável emitido em 2008 e que levaram à aprovação do licenciamento do projecto. A paralisação da obra foi anunciada esta sexta-feira pelo presidente da autarquia, Marco Martins, em conferência de imprensa. “Perante esta posição, 13 anos depois, pelas entidades competentes, a Câmara não podia ficar indiferente”, declarou.