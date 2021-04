Da calamidade educacional à urgência da recuperação

Mais do que reabrir as escolas e regressar ao ensino presencial, é prioritário incidir as atividades pedagógicas na recuperação desse atraso que permanecerá por muitos anos.

Stefania Giannini, uma das referências da UNESCO na área da educação, escreve, no prefácio do estudo internacional “Uma calamidade educacional. Aprendizagem e Ensino durante a pandemia de covid-19”, que as alterações ocorridas nas escolas foram muito significativas em todas as dimensões, particularmente ao nível das aprendizagens perdidas pelas crianças e pelos jovens mais vulneráveis, devendo a recuperação estar centrada na inclusão, na resiliência e na transformação.