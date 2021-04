Húmus de tremoço

A nutricionista Márcia Gonçalves assume, no seu blogue Compassionate Cuisine (em português, Cozinha com Compaixão), a missão a divulgação de receitas vegetarianas criativas. Faz parte dos Pares do Ímpar.

As pastas de leguminosas, incluindo o húmus, são uma preparação culinária excelente pela fácil e oportunista inclusão deste grupo de alimentos em refeições ou, para barrar no pão da merenda, dada a sua textura suave e sabor moldável em função da adição de condimentos (especiarias, ervas aromáticas…), do tipo de leguminosa, ou de legumes (cebola, alho…).

Esta versão reúne alguns elementos bem presentes da tradição alimentar nacional: o pimento (que, de forma a perder humidade e a concentrar e desenvolver mais sabor, foi assado), o tremoço, a salsa, o alho e o azeite. Esta combinação resulta numa pasta cujo sabor predominante é o do pimento, balanceado pela acidez do limão e sabor mais salgado do tremoço.

Foto

Pasta de tremoço e pimento

Ingredientes:

2 pimentos vermelhos

¾ chávena (120 g) de tremoço cozido (pode remover a casca)

1 lata pequena (260 g) de grão-de-bico, bem escorrido

2 colheres de sopa (30 mL) de sumo de limão

2 colheres de sopa (30 mL) de azeite

1-2 colheres de sopa de água

½ colher de chá de cominhos, moídos

1 dente de alho, descascado e picado

4 colheres de sopa de salsa picada + 1 colher de sopa para guarnecer

Pimenta preta a gosto

Procedimento:

1. Asse o pimento vermelho a 180 °C durante 20 minutos, ou até perder a sua forma. Deixe arrefecer e retire a pele queimada. Reserve cerca de meio pimento assado.

2. Coloque o tremoço, o grão-de-bico, 1 e ½ pimento assado, o sumo de limão, o azeite, o alho, e os cominhos no processador de alimentos, e triture até obter uma pasta homogénea. Adicione, caso seja necessário, 1 a 2 colheres de sopa de água. Envolva a salsa picada, e rectifique os temperos.

3. Pique o meio pimento reservado e adicione 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de sopa de salsa picada, e pimenta preta a gosto.

4. Sirva a pasta numa taça ou num prato guarnecido com o pimento picado, acompanhado de legumes crus fatiados, pão ou tostas.