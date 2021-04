DMX: celebridades lamentam a partida do rei do rap hardcore

O rapper e actor Earl Simmons, conhecido como DMX, morreu nesta sexta-feira, depois de a família ter concordado em desligar as máquinas que o mantinham vivo, sem qualquer actividade cerebral na sequência de um ataque cardíaco, alegadamente provocado por uma overdose, no passado dia 2 de Abril. Nas redes sociais, várias celebridades lamentam a partida prematura do artista aos 50 anos.

A actriz Viola Davis foi das primeiras a deixar uma mensagem de apoio à família do rapper, acompanhada de uma fotografia. “Rezo pelo conforto dos teus filhos e os que te amam”, escreveu numa publicação no Twitter. Segundo a US Weekly, o artista deixa 15 filhos, quatro dos quais do seu único casamento, com Tashera, que terminou em 2012. Actualmente, estava noivo de Desiree Lindstrom, com quem, em 2016, teve o 15.º filho. Os restantes dez serão fruto de relações casuais.

Circula, aliás, no Twitter uma fotografia em que Tashera, a ex-mulher de DMX, consola a actual noiva do rapper Desiree Lindstrom. “Ainda estou em choque e a rezar por ele, pela sua família e os seus verdadeiros fãs”, escreveu uma fã. “Esta fotografia é tão poderosa. Nenhum entende e conhece a força de uma mulher. É isto que uma verdadeira mulher faz”, respondeu outra seguidora.

Tashera Simmons, DMX’s ex-wife & Desiree Lindstrom, X’s fiancée console each other outside of White Plains Hospital in White Plains, NY during a prayer vigil for Dark Man X. I’m still in shock & praying hard for him, his family and his true fans. #PrayersupforDMX #DMX pic.twitter.com/AYOWb3uLUY — ?????????? ???????????? ?????????????? (@NikkiBJaxx417) April 5, 2021

No universo da música, são vários os artistas a deixar mensagens de apoio, como Chance The Rapper ou Juicy J. “Que dia triste para o hip hop. Descansa no céu”, escreveu, no Twitter, o cantor Michael Blackson. Já o rapper CJ Fly diz estar de “coração partido”: “Se ouvem a minha música e me conhecem, então sabem o que sinto por DMX. Estou de coração partido.”

Ainda havia quem tivesse esperança de DMX recuperar do coma. É o caso do rapper Consequence, que disse não ter publicado nada antes porque ainda acreditava na recuperação. Diz conhecer DMX há muitos anos e sabia que o cantor “sempre esteve destinado ao estrelato”. “Descansa em paz”, terminou.

I hadn't posted anything because I was hoping you'd pull thru



I had the honor of @hypewilliams inviting me to chill on the set of "BELLY" for the scene at Justin's and in The Tunnel. You were the hungriest nigga in New York at the time and destined for stardom



A actriz Halle Berry deixou uma mensagem de solidariedade para com a família do actor de Romeo Deve Morrer. “O seu talento significou tanto para tantos. A mandar amor para a sua família”, escreveu a actriz no Twitter. Também a actriz Anika Noni Rose lamentou a morte de DMX: “Lamento que nunca tenha ficado mais fácil.”

Já o actor Theo Rossi despediu-se com a letra de uma das suas canções, Mais uma Estrada para Atravessar (do inglês, One More Road to Ross). “Mais uma estrada para atravessar/ Mais um risco para correr / Tenho de viver a minha vida / Como se houvesse mais um movimento a fazer”, escreveu.