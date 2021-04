Aos 80 anos, a cantora Dionne Warwick é a “rainha do Twitter”

Depois de ter aprendido a usar a plataforma com os seus sobrinhos, a cantora tem agraciado o mundo digital com as suas divertidas publicações.

A cantora norte-americana Dionne Warwick, de 80 anos, que reinou como diva durante mais de seis décadas, está agora a usar a sua voz no Twitter. A “Rainha do Twitter”, como foi apelidada, tem-se tornado conhecida no meio digital pelas suas publicações engraçadas, animadas e, no seu caso, virais, alcançando um novo público. “Essa é uma das coisas de que estou a gostar mais do que de qualquer outra coisa no mundo, que toda a gente se esteja a rir comigo, e isso eu acho que é algo que tem estado a faltar”, disse.

Tudo começou quando viu as suas sobrinhas e sobrinhos divertirem-se naquela rede social. Depois de a terem ensinado a usá-la, decidiu para o que serviria: “Vou fazê-lo quando sentir que preciso de dizer algo e/ou fazer uma pergunta, alguém vai responder”, explicou. Agora, a cantora partilha com frequência os seus pensamentos sobre a vida, carreira e colegas músicos.

Uma das suas interacções mais célebres surgiu ao dirigir-se ao artista Chance the Rapper. “Se és muito claramente um rapper, porque é que o incluíste no teu nome artístico?”, perguntou. “Não consigo deixar de pensar nisso”, acrescentou. O cantor não se ficou atrás, respondendo: “Serei o que quer que me queira chamar Sra. Warwick.” Segundo a lenda de 80 anos, esta terá ficado surpreendida por o rapper saber quem era.

Warwick tem também estado a desbravar caminhos com os seus concertos virtuais. O primeiro, realizado em directo de sua casa, ocorreu no domingo de Páscoa. “Tive um pouco de ansiedade, com base no facto de não ter cantado durante um ano inteiro, e as cordas vocais são músculos e os músculos têm de ser exercitados, e eu não faço isso”, desabafou. “Queria fazer uma declaração de exoneração de responsabilidade, pode haver um par de guinchos, coaxares”, acrescentou, com uma gargalhada. Agora, o segundo concerto acontecerá no dia 9 de Maio, que corresponde ao Dia da Mãe nos Estados Unidos.

It was wonderful to meet some new friends before the Easter show. I will certainly do another for Mother’s Day!



Happy Easter ?? pic.twitter.com/2gc1XmIsoa — Dionne Warwick (@dionnewarwick) April 4, 2021

Warwick foi nomeada pela primeira vez, este ano, para ser incluída no Rock & Roll Hall of Fame, um reconhecimento algo tardio após quase 60 canções de sucesso, entre as quais Don’t Make Me Over, Walk on By, e Anyone Who Had a Heart, e mais de 100 milhões de discos vendidos, desde o início da sua carreira no princípio da década de 1960.