Piqueniques no jardim e acesso à piscina: eis as novidades do Marriott de Lisboa

São dois menus com um custo de 25 euros por pessoa e as crianças até aos seis anos não pagam. A oferta vigora durante todos os fins-de-semana de 10 de Abril a 23 de Maio. O acesso à piscina está incluído no preço.

É a pensar “no bom tempo que se faz sentir em Lisboa” que o Lisbon Marriott Hotel, situado na Avenida dos Combatentes, convida os visitantes para uma experiência gastronómica diferente: “desfrutar de um piquenique ao ar livre sob as palmeiras do jardim verdejante e colorido”, pode ler-se em comunicado. A oferta, para além de segura, é o “cenário perfeito” para quem pretende tranquilidade em pleno centro da cidade ou relembrar os almoços com amigos, família ou simplesmente a dois sem deixar de lado o conforto. O novo pacote, que está disponível aos fins-de-semana, começa já este sábado, 10 de Abril, e vigora até ao dia 23 de Maio das 10h às 13h. O acesso à piscina também está disponível durante este horário.

Ainda que o produto seja novo, Catarina Henriques, guest relations do Marriott, mantém-se optimista. “É um produto que ainda não lançámos, mas estamos a receber muitos pedidos de informação [sobre ele]”, revela à Fugas.

As normas de distanciamento serão delimitadas com círculos na relva e a capacidade está limitada a dez reservas por dia. Para garantir reserva é necessário efectuar a encomenda com 24h de antecedência, por telefone. O pagamento será feito no momento da refeição com cartão ou telemóvel.

O piquenique junto à piscina tem um custo de 25 euros por pessoa (o número mínimo para usufruir da experiência são duas pessoas). Crianças até aos seis anos entram gratuitamente e dos seis aos 12 anos pagam metade do valor. Ainda assim, quem preferir pode saborear as iguarias elaboradas e seleccionadas pelo chef António Alexandre em casa através do serviço take-away.

O cardápio inclui duas opções. Quem escolher o Rainbow Pic-nic poderá provar, entre outras iguarias, a bruschetta de tomate, mozarella e manjericão, guacamole com nachos de milho, tábuas de queijos e presuntos ou poke de salmão. Águas com sabor a pepino, hortelã e framboesas e hortelã e lima são os refrescos que acompanharão a ementa. As sobremesas não ficaram esquecidas: salada de frutas e mousse de chocolate com flor de sal são as opções.

Opções vegetarianas também existem. E o menu Green Pic-nic oferece mais do que uma. Para além das mini-empadas e mini-hambúrguer vegano, tostas de pão de trigo e alfarroba, não faltará a selecção de húmus ou poke de tofu marinado com molho asiático. As bebidas são as mesmas, assim como a salada de frutas. A novidade é a mousse, que neste caso é vegana e de abacate.

A oferta gastronómica fica por aqui, mas o hotel tem mais novidades. O pacote Stay In tem um custo de 130 euros e oferece estadia de uma noite ao fim-de-semana para duas pessoas num dos “elegantes quartos renovados” do Marriott. Pequeno-almoço, piquenique e acesso à piscina estão incluídos.

Lisbon Marriott Hotel Para garantir reserva é necessário efectuar a encomenda com 24h de antecedência por telefone: 217 235 400; 914 391 060.

Texto editado por Sandra Silva Costa