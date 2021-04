Câmara de Cascais inaugura ciclovia entre Alcoitão e Estoril

As localidades de Alcoitão e do Estoril, no concelho de Cascais, vão ficar ligadas a partir de sábado por uma pista ciclável.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, sublinha que esta ciclovia, que terá cerca de três quilómetros, vai permitir que muitos ciclistas possam “circular em total segurança ao longo da Avenida da Republica”, uma das mais movimentadas do município.

A ciclovia, que será inaugurada no sábado, vai juntar as localidades de Alcoitão (freguesia de Alcabideche) e o Estoril (Cascais-Estoril), tendo sido construída no âmbito do Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

A obra representa um investimento de 650 mil euros e beneficia de uma comparticipação de fundos comunitários em 50%.

A nota da Câmara de Cascais adianta, ainda, que o município está a preparar também a construção de uma ciclovia na localidade de Tires (São Domingos de Rana) e outra também em Alcoitão.

Actualmente, o concelho de Cascais dispõe de uma rede ciclável de mais de 83 quilómetros, perspectivando-se que quando estiverem concluídas as duas novas ciclovias essa distância aumente para 90 quilómetros.