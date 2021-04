Madeira, um vinho com lugar entre os melhores do mundo

Já não recordo o dia, nem isso interessa, em que descobri o vinho Madeira. Mas sei que um dos momentos primordiais do meu maravilhamento com este vinho fortificado começou há quase duas décadas numa visita à Fajã dos Padres, uma língua de terra plana e fértil encravada entre o mar e as escarpas do Cabo Girão, na freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava. Ainda desci no velho teleférico, que metia medo a sério. A descida daqueles 350 metros de falésia a pique, só com o mar pela frente, parecia demorar uma eternidade. Em terra firme, era como se tivéssemos chegado a um pequenino idílio, com uma prainha de calhau, algumas casas sobre o mar e inúmeros frutos tropicais mesmo ao alcance da mão.