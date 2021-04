REN coloca 300 milhões em obrigações verdes

Procura superou em cinco vezes a oferta. Maior interesse partiu de investidores alemães e franceses, diz a empresa que gere as redes de transporte energético.

A REN colocou 300 milhões de euros em obrigações, naquela que foi a sua primeira emissão de dívida verde, ou seja, destinada a levantar fundos para projectos sustentáveis.

Segundo a empresa presidida por Rodrigo Costa, a “procura pela obrigação foi bastante elevada, cobrindo em mais de cinco vezes a quantidade a emitir”.

Os títulos, “com maturidade a oito anos e com uma taxa de juro de 0,5 %, equivalente ao mid swap acrescido de 60 pontos base”, tiveram particular procura junto de investidores alemães e franceses. Os investidores portugueses foram o “terceiro maior grupo de interessados”.

“Ficamos contentes por termos feito a nossa primeira emissão verde e assim alinharmos as nossas estratégias financeira e de sustentabilidade”, disse Gonçalo Morais Soares, CFO da REN, em comunicado.

Os resultados da emissão “demonstram mais uma vez a atractividade da REN nos mercados de capitais, como investimento seguro e com rentabilidade previsível”, segundo a opinião do administrador financeiro da empresa.

A REN garante que a sua estratégia financeira está perfeitamente alinhada com a sua estratégia de sustentabilidade, “baseada nos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados em 2015 pelas Nações Unidas”, e que estas reflectem “o compromisso da empresa com as questões ambientais, sociais e de governança”.