Novo Banco vendeu carteiras a fundos e só depois avaliou conflito de interesses

Auditoria da Deloitte à injecção de 1000 milhões relativa a 2019 analisou potenciais conflitos de interesse com o accionista privado do banco, o grupo norte-americano Lone Star.

Na auditoria especial à injecção de 1037 milhões de euros feita em 2020 pelo Fundo de Resolução no Novo Banco, a Deloitte conclui que, no processo de venda de carteiras de activos problemáticos a fundos de investimento internacionais, o banco só procedeu à análise de conflitos de interesse depois de assinados os contratos de venda.

Em causa estão três operações - Albatros, Nata II e Sertorius – que resultaram em perdas totais de 174 milhões de euros cobertas pelo Fundo de Resolução.

Segundo a Deloitte, “no processo de venda da carteira Albatros, as análises de conflitos de interesses e de partes relacionadas sobre as entidades adquirentes da carteira foram realizadas posteriormente à assinatura dos Contratos de Compra e Venda”.

O mesmo se verificou no Nata II, sendo que neste caso a Deloitte destacou que “não foi obtida evidência da realização de uma análise de conflitos de interesses sobre um dos assessores financeiros”. Adicionalmente, a auditoria faz uma referência à polémica contratação da Alantra (liderada por uma antiga assessora de Ricardo Salgado) como assessora financeira, nomeadamente ao facto de existir “um parecer emitido pelo Departamento de Compliance [controlo interno das regras] no contexto da operação Viriato no sentido de exclusão do Grupo Alantra não dessa operação, como de quaisquer outros processos lançados pelo Novo Banco”. A Deloitte confirma que “o Fundo de Resolução tomou conhecimento do teor desse parecer pela primeira vez em carta de Junho de 2020”.

Já no que diz respeito à operação de venda da Sertorius, “os pareceres do departamento de compliance relativos a conflitos de interesses dos assessores financeiro e legal foram emitidos posteriormente à decisão da respectiva contratação”, diz a auditora, acrescentando que não foi “identificada alguma situação que impedisse a candidatura à prestação de serviços no processo, com excepção de uma entidade” (que não foi escolhida).

Sobre a contratação de assessores, a Deloitte identificou que não houve intervenção do Departamento de Património e Controlo de Custos em alguns dos processos, “contrariamente ao estatuído no normativo do próprio Novo Banco”. E reforçou a ideia de que não existem “políticas ou normativos internos que regulassem a realização sistemática de uma análise das entidades compradoras” das carteiras de crédito, para avaliar eventual branqueamento de capitais ou conflitos de interesses.

As posteriores avaliações de conflitos de interesse, realizadas pelo Departamento de Compliance “não identificaram pessoas ou entidades relacionadas com o Novo Banco ou com a Lone Star”. Isto, num processo que assenta na solicitação “a estas entidades do preenchimento de questionários de prevenção de conflitos de interesses, nos quais foi solicitada a identificação de eventuais relações de detenção accionista directa ou indirecta com entidades do grupo Lone Star, a existência de colaboradores da entidade que sejam ou tenham sido colaboradores em entidades do grupo Novo Banco ou Lone Star”. Estes questionários mereceram parecer positivo do Compliance do banco.