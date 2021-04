Depois do Marquês, Ricardo Salgado ainda tem a queda do BES pela frente

A evolução da Operação Marquês é um dos focos da equipa de defesa de Ricardo Salgado, mas não é o único e partilha com o processo Universo Espírito Santo as atenções do antigo presidente do BES dada a moldura penal envolvida, numa fase em que a sua vida pública que se limita a contestar a ofensiva judicial que visa punir os últimos anos que passou à frente do banco, até ao colapso em 2014. No caso BES, existem múltiplas acusações envolvendo várias áreas de actuação de Ricardo Salgado quando estava ao leme do banco e do grupo familiar associado.