João Torres deixa a E-Redes ao fim de 15 anos

João Torres, o gestor que esteve 15 anos à frente da EDP Distribuição (hoje E-Redes), vai entregar a presidência do operador da rede de distribuição eléctrica ao actual responsável pela área digital do grupo EDP, José Ferrari Careto.

A mudança ocorre em vésperas de serem lançados os concursos para as novas concessões da distribuição eléctrica em baixa tensão.

A EDP confirmou ao PÚBLICO que João Torres irá manter-se como consultor ligado a esta área de negócio. “A partir de dia 14 de Abril”, as suas funções serão as de “assessoria estratégica para implementação da Plataforma Global de Redes de Distribuição e Transmissão” prevista no Plano de Negócios da EDP para 2021-2025.

“Neste quadro vai também integrar a administração das empresas da Distribuição da EDP Brasil como membro não executivo”, acrescentou fonte oficial da empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade, lembrando que João Torres “liderou o investimento realizado na rede eléctrica nacional que permitiu a melhoria significativa da qualidade de serviço, com relevante redução de assimetrias regionais, o incremento da eficiência das operações bem como pela implementação de redes inteligentes”.

José Ferrari Careto assumirá na próxima semana a presidência da empresa regulada do grupo, onde fará valer também a sua experiência como regulador, embora do sector das comunicações.

Ferrari Careto foi administrador da Anacom entre 2006 e 2012, época em que a entidade reguladora das comunicações era presidida por José Manuel Amado da Silva.

Agora, transita da área de “IT e Digital Transformation” da EDP para o negócio das infra-estruturas de distribuição, num momento em que as redes de distribuição de energia vão passar a ser cada vez mais inteligentes e digitais e transmitir um número crescente de dados entre produtores e consumidores.

Ferrari Careto chega a esta empresa num momento em que a EDP terá de disputar com outras entidades, como a Endesa, detida pela italiana Enel, as concessões municipais de distribuição eléctrica, onde há data de hoje é praticamente monopolista.

O Governo tinha planos para lançar este ano os vários concursos públicos.