Função Pública: Governo mantém quotas na avaliação, mas admite aumentar limites

Frente Comum saiu insatisfeita da reunião com o Governo e diz que proposta passa por aumentar as quotas para as notas máximas em função da avaliação dos serviços.

A Frente Comum saiu insatisfeita da reunião com o Governo para discutir a alteração do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) e critica o facto de as notas mais altas atribuídas aos trabalhadores continuarem sujeitas a um limite de 25%. E nem a intenção de alargar as quotas em função do desempenho dos serviços deixou a estrutura sindical mais tranquila.

“O Governo apresentou uma espécie de memorando com os traços gerais que pretende com a alteração do SIADAP, mas não concretizou proposta nenhuma. Exigimos propostas concretas”, adiantou ao PÚBLICO Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, no final da reunião com a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Entre esses princípios está a anualização do SIADAP (agora a avaliação é bianual), atribuir uma maior relevância às competências em vez das tarefas e a possibilidade de a avaliação dos serviços ter impacto nas quotas, permitindo que mais de 25% dos trabalhadores possam ter um desempenho “relevante” e “excelente”.

E é a manutenção das quotas que desagrada à Frente Comum. “Esta primeira abordagem não corresponde à revogação do SIADAP e à sua substituição por outro regime de avaliação que não tenha quotas, permitindo que todos os trabalhadores tenham acesso aos desempenhos “relevante” e excelente”.

E quanto à solução proposta pelo Governo, “a avaliação dos serviços não é necessariamente uma coisa boa”, assegura Sebastião Santana. “Cria um clima de competição entre serviços muito diferentes, Não se pode comparar um serviço de saúde com falta de pessoal com um que tenha um número adequado, ou uma escola num bairro problemático com outra noutro local”, justifica.

“É preciso ver como a discussão evolui com base em propostas concretas. O Governo comprometeu-se a realizar uma nova reunião dentro de 15 dias e a ter esta discussão feita até ao final do ano”, acrescentou o dirigente, frisando que o SIADAP implicará uma discussão sobre as carreiras e a tabela remuneratória única, embora o Governo não tenha adiantado qualquer proposta nestas matérias.

Em Janeiro, numa reunião com os sindicatos, o secretário de Estado da Administração Pública reconheceu que o SIADAP é “muito burocrático” e assumiu que a intenção é que a avaliação passe a ser feita anualmente, o que “implica necessariamente a sua simplificação”, evitando que os serviços estejam boa parte do ano a trabalhar para dentro.

Já em relação às quotas de avaliação - que apenas permitem a atribuição de notas mais elevadas a 25% dos funcionários públicos e são muito criticadas por trabalhadores e sindicatos - o secretário de Estado não se comprometeu com o seu fim. “O Governo quer agilizar o SIADAP, veremos em que termos e como”, disse apenas.

A avaliação de desempenho é fundamental para os trabalhadores poderem mudar de posicionamento remuneratório, para a atribuição de prémios de desempenho e pode também ter efeitos disciplinares.

Um dos pontos mais polémicos do SIADAP é a existência de quotas de desempenho. Para garantir a diferenciação de desempenhos foram fixadas percentagens máximas de 25% e de 5% do total de trabalhadores para as avaliações “relevante” e “excelente”, sendo que a nota máxima só pode ser atribuída ao universo de trabalhadores avaliados com “relevante”.

Um trabalhador médio demora dez anos para mudar de posição remuneratória, uma vez que são precisos dez pontos (cada “adequado” corresponde a dois pontos) para a chamada progressão obrigatória.