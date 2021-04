Fisco recupera director que lançou a polémica operação stop

Ex-director de Finanças do Porto que se demitiu em 2019 por causa da cobrança de dívidas numa rotunda de Valongo foi escolhido para director de Finanças de Coimbra.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem um novo director de Finanças no distrito de Coimbra desde 1 de Abril. A directora-geral, Helena Borges, designou para o cargo José de Oliveira e Castro, o ex-director de Finanças do Porto que, em 2019, lançou uma controversa operação stop à beira de uma rotunda em Valongo para cobrar dívidas fiscais.