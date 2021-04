Dos juristas, jornalistas, comunicadores e similares

1. Parece a denominação de um sindicato. Sou jurista de formação e por deformação. Admito, pelo menos faço um sincero esforço para reconhecer, os meus limites no mundo do desporto, realidade que tem sido nas últimas décadas (como estou velho) objecto da minha atenção. Desporto, em geral, e sua relação com o Direito.