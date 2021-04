UEFA faz ultimato a quatro cidades-sede do Euro 2020

A UEFA deu às cidades anfitriãs do Euro 2020 um prazo de dez dias para apresentarem detalhes sobre o acesso do público aos estádios durante o torneio. Este é um passo decisivo para se perceber até que ponto se manterá o plano inicial do organismo, que lança pela primeira a competição num formato descentralizado.

As cidades de Munique, Roma, Bilbau e Dublin terão de informar a UEFA até ao dia 19 de Abril, data da reunião do comité executivo, do plano que irão colocar em marcha para acolher espectadores nos estádios durante a prova. Só então, e com base na posição de cada uma, o organismo decidirá se estas paragens do Euro 2020 vão continuar a fazer parte da competição.

“As quatro cidades que faltam têm até 19 de Abril para fornecer informação adicional acerca dos seus planos e, nessa data, serão tomadas as decisões finais relativas aos jogos previstos para esses quatro locais”, esclareceu a UEFA, em comunicado.

As restantes oito cidades, das 12 totais, já enviaram à UEFA um plano em que especificam o nível de ocupação que cada estádio poderá ter, em função das medidas que cada Governo adoptou no que respeita ao controlo da pandemia de covid-19.

“Actualmente, oito cidades anfitriãs confirmaram a capacidade dos seus estádios com base em projecções de uma melhoria das condições sanitárias, em Junho e Julho, devido a diferentes factores, que incluiu o plano de vacinação de cada país, as medidas de desconfinamento e o abrandamento do vírus em épocas mais amenas”, acrescentaram os responsáveis da UEFA.