Sérgio Conceição garante concentração total em Tondela

Treinador do FC Porto classifica o jogo de sábado como autêntica “final”, numa altura em que o campeonato se aproxima do fim.

Sérgio Conceição antecipou esta sexta-feira o jogo com o Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, a meio da eliminatória com o Chelsea, da Liga dos Campeões, garantindo total concentração no campeonato, depois de na ronda anterior ter encurtado a distância para o líder. O segundo classificado da prova, com 57 pontos, defronta este sábado, às 18 horas, o nono da geral, com 28.

O treinador do FC Porto definiu este jogo como uma verdadeira final, lembrando que falta pouco mais de um mês para o final do campeonato.

“Este é um jogo importantíssimo para nós. Todos os jogos são fundamentais desde o início da temporada. Mas, à medida que vamos caminhando para o fim, os jogos ganham outro peso. Temos uma desvantagem de oito pontos para o líder e menos tempo para recuperar. Por isso, este jogo é uma final, até pela proximidade das equipas que vêm atrás”, disse Conceição, em conferência de imprensa.

O técnico mostrou-se confiante numa boa resposta da equipa para o jogo com o Tondela, apesar do “contexto difícil”, poucos dias depois da derrota por 2-0 com o Chelsea, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

“Temos que dar uma resposta forte, apesar do contexto difícil que vamos encontrar. A mentalidade forte tem de estar presente, pois estamos a pouco mais de um mês do final do campeonato”, reforçou. Sérgio Conceição lembrou os pontos perdidos de forma inesperada e sem responsabilidade da equipa.

“Houve jogos em que perdemos pontos quando nada o fazia prever... e não foi por culpa da equipa. Estou a lembrar-me dos jogos de Braga e de Belém: estamos a falar de dois empates, que são quatro pontos. A história já seria um bocadinho diferente. Mas o que passou, passou. Acabou. Agora, é olhar para o que podemos e devemos fazer no resto do campeonato”, referiu.

Relativamente ao jogo com o Tondela, Sérgio Conceição sublinhou o valor do adversário, especialmente quando joga em casa. “Em casa, o Tondela tem feito um campeonato acima da média. É uma equipa que sofre poucos golos em casa. Mas vamos, de certeza, dar uma boa resposta”, referiu, reforçando a maratona portista nas últimas horas, com viagens e horários que afectam a recuperação dos atletas.

“Alguns jogadores chegaram às quatro da madrugada a casa, adormeceram às cinco e agora temos a viagem para Tondela. É uma dificuldade extra... que temos tido quase todas as semanas: uma calendarização apertada e pouco tempo de recuperação. Muitos não acreditavam na presença de uma equipa portuguesa numa fase avançada das provas europeias.