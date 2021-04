Portimonense goleia V. Guimarães na estreia de Bino

O Portimonense recebeu e venceu esta sexta-feira, por 3-0, o V. Guimarães, no jogo inaugural da 26.ª jornada da I Liga, obtendo pela primeira vez na época dois triunfos consecutivos. Ao mesmo tempo, complicou ainda mais - em dia de estreia de Bino Maçães no comando técnico dos minhotos - a vida dos vitorianos, que ficam ao alcance do Santa Clara. Os algarvios, com 29 pontos, assumem provisoriamente o nono lugar.

Moralizado pela goleada infligida ao Nacional da Madeira na ronda anterior, o Portimonense aproveitou o momento de maior fragilidade do adversário para marcar muito cedo, por Lucas Possignolo (5'), na sequência de um canto em que foi notória a falha de marcação, com três jogadores da casa a surgirem soltos, em posição de atacar a bola, tendo o central brasileiro cabeceado sem precisar de saltar.

O segundo golo dos algarvios surgiu já na segunda parte, resultando de uma abordagem desastrada de Óscar Estupiñán, a tocar com o pé na cabeça de Beto, provocando um penálti que Dener (64') não perdoou.

A sentença chegaria três minutos depois, após novo erro de Estupiñán, que falhou um passe a meio-campo, bem aproveitado pelo Portimonense para lançar Beto, que resolveu o lance com simplicidade e eficácia.

O V. Guimarães averbou a quarta derrota consecutiva, a quinta nos últimos seis jogos, e tem agora o Santa Clara (que recebe o Nacional) a três pontos de distância, arriscando cair para o sétimo lugar.