Jorge Jesus: “O Sporting ter empatado um jogo não diz nada”

O Benfica está num bom momento e Jorge Jesus quer que continue assim neste sábado na Mata Real frente ao Paços de Ferreira. O objectivo imediato, diz o treinador “encarnado”, é apanhar o FC Porto no segundo lugar, sendo ainda cedo, acrescenta, para detectar alguma quebra no líder Sporting, que empatou na última segunda-feira em Moreira de Cónegos.

“[O empate do Sporting] não dá mais motivação. Estamos à procura do rival que esta à nossa frente. A motivação é tentar recuperar o segundo lugar. Faltam nove jogos, começa a haver menos pontos para poder recuperar. Estamos dependentes deles. O Sporting ter empatado um jogo não diz nada. Se continuar num período negativo já será qualquer coisa”, observou nesta sexta-feira Jorge Jesus em conferência de imprensa.

Se o primeiro lugar ainda está a 11 pontos de distância, o segundo está a apenas três e um objectivo mais fácil de concretizar, mas não é o único. Pela consistência defensiva que a equipa tem mostrado, Jesus quer que o Benfica termine a época com a melhor defesa do campeonato: “A equipa está há cinco, seis jogos sem sofrer golos. Tem a ver com o haver mais tempo para trabalhar as ideias colectivas. Melhorou muito colectivamente, os jogadores sabem mais o que têm de fazer e acho que o Benfica é a equipa que mais pontos fez. E também teve a ver com a entrada de alguns elementos, Helton Leito, o Lucas Veríssimo, o Diogo Gonçalves. Ainda falta muitos jogos, ainda dá para ser a equipa com menos golos sofridos no campeonato.”

O próximo jogo do Benfica será na Mata Real, frente a uma equipa que tem feito um belo campeonato, o Paços de Ferreira, que, em casa, só perdeu com o líder. “É um alerta para perceber que vamos ter um jogo difícil. O adversário vai dificultar, o Benfica está preparado e sabe que tem qualidade para sair de lá com mais uma vitoria. Estamos confiantes e motivados”, garantiu Jesus.

E se o campeonato começasse agora, como estaria o Benfica? Jesus não tem uma resposta, preferindo repetir o argumento de que não houve culpa de ninguém nos meses em que os “encarnados” foram atingidos pela covid-19. “As equipas têm períodos bons e não tão bons, e tens de saber porquê. No momento todos soubemos porquê, e não posso responder directamente porque o mundo foi embrulhado numa situação. Começámos a trabalhar com todos, e as coisas foram melhorando. Perdemos muito ponto e agora andamos atrás, estamos em terceiro e queremos chegar à segunda posição. Não fizemos nada mal dependendo. Ao Benfica aconteceram esses dois meses que foram fatais.”