FC Porto entra a ganhar na Liga Europeia de hóquei em patins

Triunfo sobre o Noia deixa os “dragões” no topo do Grupo A.

Mais tarde do que é habitual e num formato concentrado, arrancou nesta sexta-feira a Liga Europeia de hóquei em patins 2020-21. O primeiro clube português a entrar em pista foi o FC Porto, que bateu os espanhóis do Noia por 7-4, na 1.ª jornada do Grupo A.

Os “dragões” entraram mal em jogo e aos 5’ já perdiam por 0-2 ("bis” de Pol Manrubia). O cenário agravou-se quando, aos 13’, Xavi Costa apontou o terceiro golo dos catalães, mas a resposta do FC Porto não tardou. No mesmo minuto, Xavi Barroso reduziu e Carlo di Benedetto fixou o 2-3 com que se atingiu o intervalo.

No segundo tempo, Pol Manrubia voltou a ser o primeiro a marcar, mas Gonçalo Alves ripostou e fez o 3-4 logo de seguida, embalando os “azuis e brancos” para uma reviravolta expressiva, no pavilhão do Luso, “sede” da competição ao longo dos próximos dias.

Ezequiel Mena empatou o encontro aos 8’ do segundo tempo, antes de Xavi Barroso, Di Benedetto e Gonçalo Alves, por esta ordem, bisarem (todos eles) na partida, garantindo o primeiro triunfo do FC Porto na competição - lidera o Grupo A, que se completa com a Oliveirense, que folgou nesta jornada.

Nesta sexta-feira, haverá mais dois jogos desta Liga Europeia em formato mais reduzido, devido à desistência das equipas italianas. O Sporting recebe o Reus, às 17h, enquanto o Barcelona defronta o Liceo, às 21h.