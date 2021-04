Ana Catarina Nogueira fora das “meias” do Madrid Open sem jogar

Por motivos familiares da sua parceira, Teresa Navarro, a jogadora portuguesa não disputou a partida dos quartos-de-final do primeiro torneio do ano do World Padel Tour.

Ana Catarina Nogueira foi na manhã desta sexta-feira afastada do Adeslas Madrid Open 2021, a primeira das 18 etapas do World Padel Tour (WPT), que, ao longo dos próximos nove meses, vão passar por seis países, incluindo Portugal, sem entrar em campo. Por motivos familiares de Teresa Navarro, a parceira da campeã nacional portuguesa, o encontro dos quartos-de-final contra Lucía Sainz e Bea González não se realizou.

O torneio inaugural do principal circuito mundial de padel terminou de fora inesperada para Ana Catarina Nogueira e, para a jogadora do Porto, repetiu-se o que tinha acontecido há um ano, na primeira prova do WPT 2020: Depois de ultrapassar as duas primeiras etapas do Master de Marbella, Nogueira ficou afastada das meias-finais do torneio devido a uma lesão abdominal da sua companheira na altura, a argentina Delfina Brea.

Desta vez, em Madrid, o motivo que impediu a realização da partida não foram problemas físicos. Segundo a informação divulgada pelo WPT, “a jogadora Teresa Navarro, qualificada para os quartos-de-final do Open do Adeslas Madrid com Ana Catarina Nogueira, foi dispensada para a partida desta sexta-feira por motivos familiares”.

Termina assim a participação portuguesa na primeira etapa do WPT 2021, que começou no passado domingo com o início das pré-eliminatórias. Para além dos dois triunfos claros de Ana Catarina Nogueira nos dois primeiros jogos do quadro principal e da qualificação de Sofia Araújo para os “oitavos”, realce para Vasco Pascoal e Miguel Deus.

No primeiro torneio em que formaram par, os dois portugueses conseguiram vencer quatro partidas e apenas foram afastados pelos espanhóis Miguel Diez e Iván del Campo, os terceiros cabeças-de-série do qualifying que têm sido uma das revelações do Madrid Open: na tarde desta sexta-feira, vão discutir com Miguel Lamperti e Arturo Coello um lugar nas meias-finais.

O próximo torneio do WPT 2021 arranca já no próximo dia 18 e será o Estrella Damm Alicante Open.