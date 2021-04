Rão Kyao presta homenagem a Gandhi e recria Vaishnav Jan to Tene Kahiye

Começou por ser um convite da embaixada da Índia e acabou por dar origem a um álbum. Rão Kyao foi um dos músicos contactados em 124 países, em 2020, para reinterpretarem um tema que o líder pacifista Mohandas Gandhi (1869-1948) muito ouvia, Vaishnav Jan to Tene Kahiye, que passou a ser venerado na Índia como um hino. “O desafio foi lançado pelo governo indiano para que um músico por país fizesse um arranjo sobre esse tema, de um poeta-músico do século XV”, diz Rão Kyao ao PÚBLICO. “É um tema com uma mensagem de grande humanidade e espiritualidade, Gandhi identificava-se muito com esse tema, ouvia-o muito e isso tornou-se conhecido dos indianos em geral.” Rão Kyao, que estudou dez anos na Índia e tem na sua música influências indianas, quis imprimir a esse tema uma ligação com a música portuguesa e a sua versão foi bem aceite pelo governo indiano, que a publicou em todas as suas redes sociais.

Mas cumprido o desafio de integrar a homenagem internacional ao Mahatma Gandhi, Rão Kyao quis ampliar a experiência e transformá-la num álbum. Foi assim que nasceu Gandhi - Um Português Homenageia Gandhi, que será lançado em Maio. Dele já foi lançado um single, Respeito pela natureza, e agora surge novo single e videoclipe, precisamente o tema que deu origem a esta aventura, Vaishnav Jan to Tene Kahiye, gravado ao vivo em sexteto.