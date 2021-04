Tânia Carvalho, um dos mais motivantes nomes da dança europeia

Em França os teatros continuam fechados. Mas, ao descermos a a artéria estruturante de Marselha, a Canebière, que leva ao velho porto, e indo pela esquerda até ao Théâtre La Criée, na tarde do último dia de Março, encontraríamos um grupo de pessoas que, animadamente, faziam esquecer o silêncio e o frio das salas vazias. Arthur Harel, Jonathan Debrouwer e Marine Brutti, co-directores do colectivo (La) Horde, à frente do Ballet National de Marseille (BNM) desde 2020, desafiaram as lógicas de programação online e avançaram com a estreia de um programa de quatro coreografias, entre elas One of four periods in time, da portuguesa Tânia Carvalho.