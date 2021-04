Sexta, na TV: Uma Mulher Fantástica entre Them e Resgates Incríveis

CINEMA

O Lago Dos Gansos Selvagens

TVCine Edition, 15h45

Depois de ter sido responsável pela morte de um polícia, Zhou Zenong, líder de um gangue de motards, só tem uma opção: fugir. O seu caminho vai cruzar-se com Liu Aiai, uma jovem forçada a prostituir-se, que tudo fará para recuperar o poder sobre a sua própria vida. Nomeado para a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, o filme é escrito e realizado por Diao Yi’nan, um dos vultos mais proeminentes do teatro de vanguarda chinês.

Freaks

TVCine Top, 21h30

Chloe, de sete anos, vive com o pai, enclausurada entre as quatro paredes de uma casa decrépita. O que mais deseja é sair e conhecer o mundo. Quando finalmente consegue escapar à supervisão obsessiva do progenitor, a menina vai conhecer o senhor Snowcone, que lhe mostrará um lugar cheio de perigosos mistérios e segredos por desvendar. Estreado no Festival de Cinema de Toronto, um thriller de ficção científica realizado, escrito e produzido por Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Com a pequena Lexy Kolker como protagonista, conta ainda com os desempenhos de Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park e Amanda Crew, entre outros.

Uma Mulher Fantástica

RTP2, 22h59

Com realização do chileno Sebastián Lelio, segundo um argumento seu e de Gonzalo Maza, um drama sobre preconceito e discriminação, vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro e do Urso de Prata em Berlim, entre outras distinções. Marina (Daniela Veja) é uma jovem transgénero aspirante a cantora que se apaixona por Orlando (Francisco Reyes), um homem mais velho. Os dois amam-se e são felizes. Quando Orlando morre repentinamente, ela é obrigada a enfrentar a família dele, que é incapaz de aceitar a dor dela com a devida dignidade.

A Mãe É Que Sabe

RTP1, 00h23

Comédia portuguesa sobre o amor, os conflitos geracionais e as típicas discórdias familiares, com realização de Nuno Rocha e argumento de Roberto Pereira. Maria João Abreu, Margarida Carpinteiro, Dalila Carmo, Filipe Vargas, Joana Pais de Brito, Filipa Areosa, Manuela Maria, Bruno Cabrerizo e Manuel Cavaco compõem o elenco.

Nova Iorque, 1997

AXN, 2h13

Nova Iorque está transformada numa gigantesca prisão de alta segurança, onde estão os piores criminosos. Quando o avião do Presidente (Donald Pleasence) se despenha em Manhattan e ele é tomado como refém, só um homem o pode salvar: Snake Plissken (Kurt Russel), um ex-soldado condenado por assalto.Estreado em 1981, este filme de acção futurista foi um dos mais ambiciosos projectos de John Carpenter que, além de realizar, co-escreveu o argumento com Nick Castle.

SÉRIE

Them

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Criada por Little Marvin, é uma série antológica de terror em que cada temporada contará uma história diferente e completa. A primeira é a de uma família afro-americana que, nos anos 1950, se muda para um “bairro branco” aparentemente idílico, onde vai ser atormentada por forças obscuras deste e do outro mundo.

DOCUMENTÁRIO

Resgates Incríveis

Blaze, 22h

Estreia, com episódio duplo. Um operário preso num complexo em chamas, a colisão de dois aviões em pleno voo, pessoas presas nos escombros de um edifício que desabou, um mergulhador sem oxigénio e um carro sem travões fazem parte do lote de Resgates Incríveis mostrados ao longo da série documental, onde o heroísmo tanto pode vir de equipas de salvamento como do cidadão comum. São oito episódios para ver à sexta-feira, em dose dupla, até ao fim do mês.

Foto Resgates Incríveis

ENTRETENIMENTO

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h47

António Chainho, grande embaixador da guitarra portuguesa há mais de cinco décadas, entra em diálogo com José Gonçalez, o anfitrião, e com os outros convidados da noite, José Manuel Neto, Ângelo Freire e Carlos Manuel Proença. É mais um episódio novo do programa que recupera o espírito das tertúlias que Amália promovia em sua casa, abrindo a porta verde do número 193 da Rua de São Bento a conversas, histórias e muita música.