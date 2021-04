Uma relação delinquente com a literatura

A rua, o quotidiano, o real como base para a criação estética estão entre os elementos que definem a relação, vadia, “pouco educada”, entre o dramaturgo e encenador Rui Catalão e a literatura. Para esta conversa, convidou o escritor e tradutor literário Paulo Faria os dois partilham temas e geografias, partilham também algumas referências. Como o livro Despachos, de Michael Herr. E deixam sugestões: Contos de Kolimá, de Varlam Chalamov, e, na BD, Nonnonba e Showa, A History of Japan de Shigeru Mizuki, Um Contrato com Deus ou The Building, de Will Eisner. The Book of Genesis, de Robert Crump, Paying for It, de Chester Brown e Palookaville, de Seth.

