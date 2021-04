Tinha a obsessão de gravar este disco e aguentou a vida até garantir que ele podia sair

Para começar, basta um pretexto. Neste caso, foi um poema de Herberto Helder. Carlos do Carmo era leitor assíduo e devoto da sua poesia. Com um senão: “Sempre me danou não sentir a possibilidade de o cantar. Até que descobri, e a minha mulher [Maria Judite] ajudou-me a localizar, as duas últimas páginas de um livro que tenho ali…” Isto ainda o ouvimos explicar, na entrevista gravada em vídeo e documentada no DVD que integra a edição especial de E Ainda…, o seu derradeiro disco, que só agora chega ao público.