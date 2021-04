Morreu DMX, rei do rap hardcore do fim dos anos 1990

A família do rapper e actor Earl Simmons, conhecido como DMX, ou só X, concordou desligar as máquinas que o mantinham vivo, após não ter sido identificada qualquer actividade cerebral na sequência de um ataque cardíaco, que várias fontes apontam ter sido causado por uma overdose, no passado dia 2 de Abril. A reanimação só foi conseguida após 30 minutos, facto que levou à morte cerebral por falta de oxigénio. A revista Rolling Stone confirma a sua morte esta sexta-feira. ​