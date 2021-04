Max Richter: “É preciso uma reflexão sobre o que nos fez chegar a este ponto e pensar para onde queremos ir”

O compositor e pianista Max Richter é incapaz de criar música sem que exista uma ideia maior a norteá-la. No final do ano passado inspirou-se numa adaptação do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos para compor o álbum VOICES (2020), que foi difundido por mais de 40 rádios nacionais pelo mundo inteiro, no dia dos Direitos Humanos, a 10 de Dezembro.