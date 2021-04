Em Lisboa, duas exposições regressam provocadoramente à questão do realismo.

Podemos começar a visita destas exposições por qualquer uma das salas que dão para a rua. Nada interfere com este vai e vem entre as duas portas, entre os dois espaços expositivos. Ainda bem que assim é; embora as exposições não estejam relacionadas à partida, percebe-se que o diálogo entre ambas é forte e constante.