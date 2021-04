Christine Ott e Time To Die: “Escrevi este álbum como uma viagem”

Revelado com um só tema no Dia Mundial do Piano, é hoje lançado Time To Die , o novo álbum da compositora e multi-instrumentista francesa Cristine Ott. Que o explica aqui, em exclusivo.

No Dia Mundial do Piano, celebrado este ano em 29 de Março, entre os muitos pianistas que interpretaram novas peças ou recriações para assinalar a data, encontrava-se Cristine Ott. Sem qualquer vídeo, apenas com a imagem fixa de uma capa de disco em tonalidades de azul com um vinil também azul parcialmente descoberto. O tema era Pluie, segundo single (o primeiro foi Landscape) de Time To Die, que esta sexta-feira chega às plataformas digitais e às lojas, em LP.