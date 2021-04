Facebook e Instagram com falhas no acesso

As redes sociais Facebook e Instagram (do mesmo grupo) estão, na noite desta quinta-feira, com falhas nos serviços em Portugal. Os problemas no acesso às aplicações começaram a notar-se por volta das 22h10, impedindo, por isso, a interacção entre utilizadores.

Segundo o site Downdetector, que analisa várias fontes de informação – incluindo publicações em redes sociais –, até às 22h35 tinham sido registadas cerca de 539 notificações de falhas no Instagram, 532 no Facebook.

As falhas também estão a ser reportadas noutros países, entre estes Espanha, Reino Unido, França e Brasil.

É provável que o WhatsApp (do mesmo grupo do Instagram e do Facebook) venha a apresentar falhas.