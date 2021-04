Portugal é dos países da UE que menos testam, mas detecta apenas um infectado em cada 67 testes

Portugal é um dos países da União Europeia que mais testes necessitam de fazer para identificar um caso de infecção pelo novo coronavírus, mas é dos que menos testes realizam por cada mil habitantes. O país está com uma taxa de positividade média de 1,5% – por cada cem testes realizados são detectados menos de dois casos da doença –, bem abaixo dos 4% que o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) apontou como máximo recomendado, mas está em 19.º na UE no que diz respeito ao número diário de testes realizados por cada mil habitantes, com apenas 2,32%.