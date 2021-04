Madeira quer Parlamento a agilizar combate às drogas sintéticas

A Assembleia da República vai discutir uma proposta de lei enviada pelo parlamento madeirense, que pretende a inclusão das Novas Substâncias Psicoactivas (NSP) na Lei de combate à droga. Com esta proposta, aprovada em Fevereiro passado, por unanimidade, na assembleia madeirense, o Funchal pretende uma resposta mais rápida no combate às chamadas drogas legais ou sintéticas, acompanhando os relatórios anuais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).