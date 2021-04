Depois de Ivo Rosa, só uma certeza: acusação a Sócrates não ficará igual

Apesar de poucos arriscarem prognósticos sobre a decisão do juiz Ivo Rosa, que anuncia esta sexta-feira se o ex-primeiro-ministro José Sócrates ou algum dos restantes 27 arguidos da Operação Marquês irão a julgamento e, se sim, por que crimes, uma coisa parece certa para várias pessoas que acompanham o caso: a acusação do processo, um documento com mais de 3900 páginas, não ficará igual.