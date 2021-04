Escolas registaram 47 surtos em duas semanas e só com metade dos alunos em aulas

Desde o início do desconfinamento foram registados 47 surtos activos de covid-19 em creches e estabelecimento de educação pré-escolar e do 1.º ciclo. O número representa mais de metade dos surtos contabilizados na semana anterior à suspensão das aulas, em Janeiro. No entanto, nas últimas semanas apenas 45% da população escolar esteve em ensino presencial. Em Janeiro todos os alunos estavam em aulas.